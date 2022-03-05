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"Артем, будут набирать на войну, отбивайся любыми путями", - перехоплення розмови батька-окупанта з сином

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Батько-окупант у розмові із сином радить йому не їхати на війну, а відбиватися з усіх сил.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжую публікувати цикл перехоплення розмов російських окупантів. Вороги деморалізовані, почуваються покинутими, зрадженими. Без палива та постачання. Будемо бити Вас, покидьків, ще міцніше! Мразі! За Чернігів! За Харків! За Маріуполь! За Київ! Перехоплення надані нашими союзниками", - зазначає Геращенко.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    А его самка-паскуда ещё ******* там чего-то требует,чтоб перевернулись. В аду перевернёшься,старая *****. Все,буквально все на той проклятой территории хуже самого дикого зверья.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Ну как ? Решетки - грилль на башнях танков от джевелинов помогают ?
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Це Україна, дєтка


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