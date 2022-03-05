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Розмова окупанта з батьками: Ми наче в гостях, не як у полоні. Я мабуть краще тут пересиджу. ВIДЕО

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Захоплений в полон російський окупант розповів батькам про добрі умови утримання в українському полоні.

Відповідне відео опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупант з Удмуртії розказав батькам, що в полоні перебуває все його відділення - восьмеро людей.

"Ставляться дуже добре. Ми наче в гостях, не як у полоні. ... У зв'язку із ситуацією краще, напевно, тут перечекати, ніж взагалі", - каже він батькам.

Окупант визнав, що його армія бомбить мирні міста та об’єкти цивільної інфраструктури.

"Взагалі головою не думають. Показують відео, як бомблять мирне населення. Багато військових просто складають зброю і йдуть на кордон або здаються в полон так само", - каже він.

Мати окупанта відповідає, що інформації про полонених багато у місцевих ЗМІ, згадуючи видання з Удмуртії та Самари.

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Топ коментарі

  • Taras Klunyk
    теперь им вообще не будет страшно идти воевать против Украины
  • Бандерівець
    Шо то за реклама ?1

    Тут хорошо, ну не получілось вбивати, здався.... Погудували, поспав, приїжджайте, вбивайте, як попадете в полон, то нічо, українці добрі !

    Я фігєю з такої реклами ! Ви там подуріли ?!
  • Инженегр Инженегрович
    В гостях он ****. Разорвать пидаров.
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