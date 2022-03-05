Перша леді Туреччини звернулася до українців зі словами підтримки. ВIДЕО
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Еміне Ердоган, дружина президента Туреччини Реджепа Ердогана, записала відозвернення на підтримку народу України.
Відео оприлюднила у фейсбуці перша леді України Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу, щоб ви знали, що я глибоко засмучена нападами на Україну. Туреччина уважно слідкує за всіма новинами. Турецький народ молиться за добрих людей України", - сказала Еміне Ердоган.
Перша леді Туреччини згадала сумний досвід її країни. "Наші сторінки історії наповнені достатньою кількістю воєн і сліз. І всі ми знаємо гіркі наслідки війни", - сказала вона.
Еміне Ердоган закликала припинити війну.
"Діти повинні піднімати голову лише для того, щоб спостерігати, як повітряні кулі злітають у небо, а не дивитися на бомби, що падають на них", - наголосила вона.