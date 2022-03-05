Окупанти відкрили вогонь по мирних людях у Новопскові на Луганщині. ВIДЕО

У смт Новопсков на Луганщині місцеві жителі вийшли на вулицю, аби виступити проти російських окупантів, що захопили селище. Ворожі солдати почали стріляти у мирних жителів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Новопсков. Люди намагалися зупинити росіян, ті відкрили вогонь по обеззброєному населенню. Троє постраждалих, всі в лікарні. Ми захищаємося від справжніх звірів! Їм байдуже, хто навпроти, ворог абсолютно немає здорового глузду і жалю. Бережіть себе!" - написав очільник області.

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