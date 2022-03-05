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Окупанти відкрили вогонь по мирних людях у Новопскові на Луганщині. ВIДЕО

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У смт Новопсков на Луганщині місцеві жителі вийшли на вулицю, аби виступити проти російських окупантів, що захопили селище. Ворожі солдати почали стріляти у мирних жителів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Новопсков. Люди намагалися зупинити росіян, ті відкрили вогонь по обеззброєному населенню. Троє постраждалих, всі в лікарні. Ми захищаємося від справжніх звірів! Їм байдуже, хто навпроти, ворог абсолютно немає здорового глузду і жалю. Бережіть себе!" - написав очільник області.

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Топ коментарі

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    А потом, когда попад в плен, будут рассказывать, мы ничего не знади. Мы думали учения. Это орки. Это зло..Их надо убивать. Всех
  • Виктор Дийнега
    Не понимают по хорошему, нужно переходить в партизаны и вырезать путинский скот по ночам.
  • Василий СПРУТ
    Повторюсь -- дайте оружие !!! Каждый украинец имеет право на защиту и убийство убийц
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