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Ударом у відповідь на обстріл "Смерчем" знищено 70 та поранено 300 російських окупантів, - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО

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Російські військові вдарили по українських позиціях біля Миколаєва із реактивної системи залпового вогню "Смерч.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"По наших позиціях було три залпи з установки "Смерч". Усі три повз. У нас троє поранених.

У відповідь ми зробили один залп. Разом у орків - 300 поранених та 70 загиблих. Ось різниця між якістю наших військ.

Не переоцінюйте їх!" – написав Кім.

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Топ коментарі

  • Yan Pastars
    Слава ЗСУ
  • Мистер Икс 00711c20
    И всё мимо а мы им в ответку разок и 70 трупов плюс 300 раненых ,у нас в Николаеве не забалуешь ..
  • Igor Makan
    Герої Миколаєва! Ви самі - приклад, взірець для нас усіх. Мочіть орків. Дякуючи вам ми їх в Одесі не дочекаємося. Доведеться їхати до вас.
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