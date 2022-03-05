Ударом у відповідь на обстріл "Смерчем" знищено 70 та поранено 300 російських окупантів, - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО
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Російські військові вдарили по українських позиціях біля Миколаєва із реактивної системи залпового вогню "Смерч.
Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"По наших позиціях було три залпи з установки "Смерч". Усі три повз. У нас троє поранених.
У відповідь ми зробили один залп. Разом у орків - 300 поранених та 70 загиблих. Ось різниця між якістю наших військ.
Не переоцінюйте їх!" – написав Кім.