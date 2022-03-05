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"Нас путин предал. Сказал: вперед, наступаем. Мы "схавали", приехали…", - полонений російський танкіст - мамі. ВIДЕО

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Полонений російський танкіст коротко розповів про "успіхи РФ" на війні з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

"Окупант наляканий тим жахіттям, свідком та співучасником якого став. Майже вся його рота загинула, а офіцери - повтікали з поля бою.

Російський загарбник плаче, він уже не сподівається повернутися додому, але просить маму піднімати людей щоб зупинити безглузде вторгнення в Україну", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • JleXa BaCuJl6eB
    Мама имбицыл полнейший.
  • Anatoliy Pavlovych
    Нехай не триндить, їх платять по 52 бакси за добу. Вбивці приїхали гроші заробляти.
  • Василий СПРУТ
    Это крокодильи слезы -- все они знали . Никаких мам пап -- по полной
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