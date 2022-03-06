Сили ССО полонили майора-окупанта, який в 2014 році зрадив Україну. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій взяли в полон російського майора, який в 2014 році зрадив Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ССО.

"Це - Діма. Колишній військовослужбовець ЗСУ, зрадник присязі на вірність українському народові, убивця громадян України.

2014-го він служив у Криму в Перевальному, але став на бік російських окупантів і пішов до російської армії. Нещодавно майор російських ЗС Дмитро Шишканов пішов "звільняти", а по факту нищити українців у складі сил вторгнення. Але, не дійшов.

Тепер майор Діма кається і просить своїх "товаріщєй" не лізти в Україну. Бо їм тут - смерть. Або, у кращому випадку якщо повезе - полон. Діма...Діма...", - відзначається у повідомлення.

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