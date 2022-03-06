Люди в усіх куточках землі вимагають припинити напад Росії на Україну,– Блінкен опублікував відео, як світ підтримує нашу державу. ВIДЕО

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен опублікував зворушливе відео про те, як Україну підтримують в усьому світі та закликають Росію припинити напад.

Відповідне відео він опублікував у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"В усіх куточках земної кулі, в тому числі і в самій Росії, люди закликають припинити жорстокий напад Росії на Україну. Синьо-жовтий прапор України розвіюється по всьому світу, оскільки люди та уряди стверджують, що вони з Україною", - написав Блінкен.

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