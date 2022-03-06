"Я не знаю, що попереду. Але знаю, з ким. Це надає впевненості", - воїн Кривцов про бої за Ірпінь. ВIДЕО

Українське військо спинило ворожу колону біля Ірпеня. Росіяни майже не захищалися. З українського боку від кулі снайпера загинув кулеметник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написав український воїн Максим Кривцов, додавши відео.

"Бачили це фото з людьми під підірваним мостом? Ми проходили повз.

Ранок, сьома чи восьма: люди, діти, тварини. Небо ще чорне. Жінка несе на руках дівчинку, яка плаче. Кажу їй: глянь, в мене кулемет, - і посміхаюсь. Дівчинка ледь усміхнулась у відповідь.

Люди дякують, зустрічають нас з - надією. Походить поруч дівчина, з красивим чорним волоссям, в білій куртці. Каже: за одного із цих хлопців я колись вийду заміж.

Зайшов до бомбосховища на межі з позиціями росіян. Темно, сморід, собаки, діти, плач.

Поруч з крайнім постом на велику проїхала жінка. Ми намагались спинили. Вона агресивно не погоджувалась. За 500 метрів її вбили росіяни.

Поруч вдарив танк. Просто в будинок. Поранило чоловіка. Дірка в будівлі, наче око.

Був бій. Разом зі збройниками спинили колону. БТР горів, росіяни вибігли, зайняли позиції. Майже не стріляли - були перелякані.

Загинув сміливий і красивий гранатометник. Тіло, із закривавленою кулею снайпера головою, забрали.

Я не знаю, що попереду. Але знаю, з ким. Це надає впевненості", - зазначив він.