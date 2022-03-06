Губернатор Кузбасу Цивільов про російських військових в Україні: "Їх використали". ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии.
Далі приводимо відрізок розмови Цивільова із солдатськими матерями:
- Всех обманули, всех обманули!
- Никто никого не обманывал. Были учения...
- Как пушечное мясо они поехали
- Что-то учений никаких не произошло с белорусским народом. Почему наших пацанов отправили туда? Они не подготовлены. Вы посмотрите какие пацаны - им по 20 лет. Вы посмотрите - все тут молодые сидят. Вот ваш сын где?
- Мой сын учится в институте
- Учится в институте!
- Давайте послушаем...
- Да не то говорят, не то
- Нет, то говорят. Это же военные действия
- Это специальная операция и по специальной операции на сегодняшний день никто комментариев не дает. Это правильно. Их использовали...
- Использовали? Наших детей использовали, получается!?
- Они применяли свои усилия в специальное направление, под которое их задачи выставлялись
- Они не знали своих задач
- Сейчас можно кричать, можно всех обвинять. Но пока идет войсковая операция - выводов никаких делать нельзя, нельзя критиковать. Закончится, а оно скоро закончится...
- Когда все погибнут