Загарбник здався у полон на прохання своєї дівчини з України. ВIДЕО

Служба безпеки України виклала відео із полоненим російським загарбником, який зателефонував своїй дівчині із українського Бердичева і сказав, що здався у полон на її прохання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба СБУ у Телеграмі.

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"Цей допис – дуже нетиповий для офіційної сторінки СБУ. На відео - російський загарбник, родом із північної Осетії, телефонує своїй дівчині з українського Бердичева і… говорить, що здався в полон", - йдеться у повідомленні.

СБУ цитує захопленого загарбника, який, серед іншого, сказав своїй дівчині таке: "Я зробив, як ти просила: склав зброю і здався в полон українським військовим. Хочу припинити війну і бути з тобою".

Зазначається, що в даному випадку кохання врятувало йому життя.

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"Полон - єдиний вихід для загарбників. Бо Україна обов’язково переможе! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.