Мешканці Мелітополя спалили опудало Путіна. ВIДЕО

Жителі міста вийшли на вулиці з плакатами проти війни в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на УНІАН.

Як відомо, 24 лютого Російська Федерація агресивно вторглася на територію України і розв'язала повномасштабну війну, яка триває вже 11 днів.

Так, жителі українських міст усіляко допомагають нашим військовим. Українці не бояться зупиняти колони ворожої техніки, знищувати російські танки коктейлями Молотова і навіть з голими руками протистояти окупантам.

Цього разу жителі Мелітополя вийшли на вулицю, щоб спалити опудало президента РФ Володимира Путіна. Також вони продемонстрували плакати і винесли корабель з написом "На**й".

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