Окупанти вдарили по Миколаєву з реактивних систем (оновлено). ВIДЕО

Армія агресора РФ наносить удари по Миколаєву з з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє "Суспільне Миколаїв", інформує Цензор.НЕТ.

Видання "Новини N" повідомляє, що російські війська знову зробили спробу увійти в місто. У Корабельному районі йде бій. В частині міста зникли світло та вода.

Раніше неодноразові спроби російських військ увійти в Миколаїв були відбиті. Напередодні українські війська повністю вибили противника з Миколаєва.