В Одесі знищено російський корабель. ВIДЕО

Російські війська продовжують зазнавати втрат. В Одесі ЗСУ знищили корабель ворога.

Про це повідомляє речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Facebook., передає Цензор.НЕТ.

"Слава Україні, друзі. Трішки тримали інтригу, а зараз можу сказати: "русский корабль" все ж таки пішов на#уй. У ворога втрати, наші молодці. Слава Збройним силам України... Ми будемо знищувати ворога. Мінус один корабель", - сказав Братчук.

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