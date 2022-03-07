"Отдавал приказ бомбить мирные города командующий генерал Маковецкий", - затриманий російський пілот зі збитого над Харковом літака дав перші покази. ВIДЕО

Пілот російського літака, збитого над Харковом, вже дав перші покази.

Відео його допиту опублікував в телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Полонений пілот - підполковник Криштоп Максим Сергійович, заступник командира полку 47 авіагрупи, дислокація Воронеж. Командир полку-полковник Лобода.

За словами полоненого, наказ бомбардувати мирні українські міста віддавав російський генерал Олег Маковецький.

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Пізніше відео допиту опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Кожен льотчик добре розуміє, що таке удар по координатах у густонаселеному місті – це гарантована поразка цивільних об'єктів та мирних жителів. І минулої ночі російська авіація та літак Криштопа розбомбили 21 будинок у Харкові, включно з лікарнею та дитячим садочком. Наказ бомбити житлові райони Криштопу поставив командувач повітряної армії Західного військового округу генерал-майор Олег Маковецький. Тож він зізнався у злочині, зізнався у масових вбивствах. Дивно, що таку мерзоту ще беруть у полон, його треба віддавати на самосуд родичам убитих харків'ян із розбомблених будинків. А у Криштопа дружина – Криштоп (Поспєлова) Наталія Олександрівна, двоє дітей у Воронежі – Михайло Криштоп, 2005 року народження та Олександр Криштоп, 2010 року народження. Вони живуть на криваві гроші, які їхній тато отримує за бомбардування за координатами та вбивство українських дітей в українських містах. Нехай вони стануть знаменитими, і все життя пам'ятають, стільки ж горя їхній батько та його авіаполк принесли до Харкова. Сподіваюся, Криштопа не обміняють, а посадять у клітку у Харкові, щоб його авіаполк із ним і розправився. Такі нелюди права на життя не мають", - написав Бутусов.