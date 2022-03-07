"Отдавал приказ бомбить мирные города командующий генерал Маковецкий", - затриманий російський пілот зі збитого над Харковом літака дав перші покази. ВIДЕО
Відео його допиту опублікував в телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
Полонений пілот - підполковник Криштоп Максим Сергійович, заступник командира полку 47 авіагрупи, дислокація Воронеж. Командир полку-полковник Лобода.
За словами полоненого, наказ бомбардувати мирні українські міста віддавав російський генерал Олег Маковецький.
Пізніше відео допиту опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Кожен льотчик добре розуміє, що таке удар по координатах у густонаселеному місті – це гарантована поразка цивільних об'єктів та мирних жителів. І минулої ночі російська авіація та літак Криштопа розбомбили 21 будинок у Харкові, включно з лікарнею та дитячим садочком. Наказ бомбити житлові райони Криштопу поставив командувач повітряної армії Західного військового округу генерал-майор Олег Маковецький. Тож він зізнався у злочині, зізнався у масових вбивствах. Дивно, що таку мерзоту ще беруть у полон, його треба віддавати на самосуд родичам убитих харків'ян із розбомблених будинків. А у Криштопа дружина – Криштоп (Поспєлова) Наталія Олександрівна, двоє дітей у Воронежі – Михайло Криштоп, 2005 року народження та Олександр Криштоп, 2010 року народження. Вони живуть на криваві гроші, які їхній тато отримує за бомбардування за координатами та вбивство українських дітей в українських містах. Нехай вони стануть знаменитими, і все життя пам'ятають, стільки ж горя їхній батько та його авіаполк принесли до Харкова. Сподіваюся, Криштопа не обміняють, а посадять у клітку у Харкові, щоб його авіаполк із ним і розправився. Такі нелюди права на життя не мають", - написав Бутусов.