Ми відсікаємо будь-які спроби ворога наблизитися до Дніпропетровщини, - Корбан
Про це заявив голова Громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.
"На межах нашої області...пересування окупаційних військ активно відбувається на півдні країни, по півдню Запорізької області, також є рух з іншого напрямку в сторону Херсона, Миколаєва, Одеси. За інформацією, яку ми маємо, ЗСУ дають відсіч дуже мужньо. Колони окупантів, які рухалися на Вознесенськ зі сторони Миколаєва, були розбиті, в Миколаєві ворога відкинуто з аеропорту Кульбакине...", - зауважив він.
За його словами, на Донеччині війська РФ закріпилися в районі н.п.Пологи і намагалися зробити декілька вилазок, щоб потрапити до Дніпропетровщини.
"Ці спроби провалилися, вони виявилися безуспішними, тому що ми гарно підготувалися разом з військовими і достатньо укріпили лінії оборони", - зауважив він.
"Ми відсікаємо будь-які спроби наблизитися до області на дальніх рубежах", - зауважив він.
"На сьогодні мешканцям області та мешканцям Дніпра нічого не загрожує, єдина загроза, яка лишається - це загроза з неба. На жаль, у нас немає систем ППО, які можуть вчасно перехоплювати ракети", - резюмує Корбан.