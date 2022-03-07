Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Трупи російських десантників, знищених у бою під Миколаєвом 6 березня. ВIДЕО 18+

110 78484
З'явилося відео мертвих російських десантників, знищених українськими захисниками вчора у бою під Миколаєвом.

Відео оприлюднив у своєму Телеграм-каналі повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Читайте також: "Велике руйнівництво! Ворог не пройде!, - захисники України підривають міст, щоб через нього не проїхали російські танки. ВIДЕО

"Трупи російських десантників, знищених у бою під Миколаєвом 6 березня. Залишки роти втекли, залишивши 6 бойових машин БМД-2, 1 бронетранспортер БТР-Д, 4 самохідні знаряддя Нона-С. Відео зняв народний депутат Роман Костенко, Народний Герой, який бореться у складі спецпідрозділу та особисто бере участь у контактних боях із російськими військами", - повідомив Бутусов.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Максим Пушкар
    Слава ЗСУ!!!
  • Rino Onix
    Російський пропагандист Анатолій Шарій тепер не може розповсюджувати свою мову ворожнечі в Україні. Його канал на ютубі заблокували в Україні.
  • Hanka Panyanka
    они пришли нас убивать, на войне как на войне, они могли сдаться или отказаться идти убивать...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини