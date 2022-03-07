"ДжаВолина": у Луцьку розробили катапульту для коктейлів Молотова. ВIДЕО

Мешканці Луцька активно готуються оборонятися від російських окупантів.

Про це інформує УНІАН із посиланням на військового журналіста Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

Луцьк рішуче готується до оборони від російських загарбників. Найвинахідливіші містяни створили катапульту для коктейлів Молотова - "ДжаВолину".

Завдяки цьому пристрою в Луцьку сподіваються відбивати атаки ворога. Катапульта влучно й далеко жбурляє коктейль Молотова.

Наразі невідомо, скільки екземплярів такого винаходу вже створили у місті.

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