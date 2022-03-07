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"ДжаВолина": у Луцьку розробили катапульту для коктейлів Молотова. ВIДЕО

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Мешканці Луцька активно готуються оборонятися від російських окупантів.

Про це інформує УНІАН із посиланням на військового журналіста Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

Луцьк рішуче готується до оборони від російських загарбників. Найвинахідливіші містяни створили катапульту для коктейлів Молотова - "ДжаВолину".

Завдяки цьому пристрою в Луцьку сподіваються відбивати атаки ворога. Катапульта влучно й далеко жбурляє коктейль Молотова.

Наразі невідомо, скільки екземплярів такого винаходу вже створили у місті.

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Топ коментарі

  • ВячеславVID
  • Підлога Маккартні
    Вы меня конечно извените, но пока с этого пальнешь, тебя расстреляют три раза. Несет скорее всего психологический эффект. Ничего эффективней чем рука для молотова еще не придумали.
  • V 2af7597c
    Які ще катапульти? РПГ-7 повинні вже давно видати у тероборону. Їх же повно було на складах. Де це все?
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