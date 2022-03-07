Окупанти зайшли в аеропорт Миколаєва, ми їх вип#здуємо звідти, - голова ОВА Кім. ВIДЕО
31 87830
Російські загарбники зайшли у миколаївський аеропорт. Українська армія під Миколаєвом перейшла у контрнаступ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Ми переходимо в наступ. Засранці зайшли на наш Миколаївський аеропорт, все інше повідбивали. Але ми і звідти їх вип#здуємо. Все буде добре!", - сказав він.
Приблизно за годину Кім записав друге відео, в якому сказав, що українська артилерія - найкраща, а окупанти розбігаються під вогнем ЗСУ.