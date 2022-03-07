Окупанти зайшли в аеропорт Миколаєва, ми їх вип#здуємо звідти, - голова ОВА Кім. ВIДЕО

Російські загарбники зайшли у миколаївський аеропорт. Українська армія під Миколаєвом перейшла у контрнаступ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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"Ми переходимо в наступ. Засранці зайшли на наш Миколаївський аеропорт, все інше повідбивали. Але ми і звідти їх вип#здуємо. Все буде добре!", - сказав він.

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Приблизно за годину Кім записав друге відео, в якому сказав, що українська артилерія - найкраща, а окупанти розбігаються під вогнем ЗСУ.