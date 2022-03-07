Ворожу БМП знищено в зоні проведення ООС. ВIДЕО

Захисники України знищили ворожу БПМ, яка вела вогонь по позиціях українських військ в зоні проведення ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Працюють протитанкісти військової частини зі складу Об'єднаних сил. На відео палає БМП російських окупаційних військ, яка вела вогонь по позиціях українських захисників. Це далеко не весь асортимент ворожої техніки, яку щоденно знищують Об'єднані сили на Луганщині та Донеччині", - йдеться у повідомленні.

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