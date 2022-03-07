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Загін тероборони захопив та знищив новітній російський ЗРК Тор-М2, - Бутусов. ВIДЕО

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Новітній російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2 знищено загоном тероборони.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Фейсбуку.

"Друзі, вітаю із цим успіхом, така машина коштує на експорт до 15 мільйонів доларів. Але якщо є можливість вивезти до нас у тил – будь ласка. У нас є фахівці з Тор, ми можемо таку машину застосувати. І такі машини дуже цікаві для наших союзників у США", - написав Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські ракетники завдали точного удару по базі з пальним російської армії у Луганську, - Бутусов. ВIДЕО

Дивіться: Українські ракетники завдали точного удару по базі з пальним російської армії у Луганську, - Бутусов. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Наталка Науменко 17b185cf
    Радянська армія і ******* російська - близнючки: бомжовата форма,воюють не вмінням,а числом,до загиблих - нуль поваги і шани...Більше того,скажу: не маю жодного сумніву,Другу світову для СРСР виграли українські воїни.
  • Олександр Сизов
    Такі комплекси НІВЯКОМУ РАЗІ НЕ ЗНИЩУВАТИ!!!! ТІЛЬКИ У КРАЙНЬОМУ МВИПАДКУ! Ми їх експлуатуемо, можемо застосувати проти ворога. Терміново повідомляти військовим
  • Aleksey NotBad
    Лучше конечно забрать и использовать но тут есть очень серьезная угроза дружественного огня, так что если нет возможности быстро забрать то все же лучше сжечь
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