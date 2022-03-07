Загін тероборони захопив та знищив новітній російський ЗРК Тор-М2, - Бутусов. ВIДЕО

Новітній російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2 знищено загоном тероборони.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Фейсбуку.

"Друзі, вітаю із цим успіхом, така машина коштує на експорт до 15 мільйонів доларів. Але якщо є можливість вивезти до нас у тил – будь ласка. У нас є фахівці з Тор, ми можемо таку машину застосувати. І такі машини дуже цікаві для наших союзників у США", - написав Бутусов.

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