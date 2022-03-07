"Багато хто втікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже" , - полонений росіянин про масштаби дезертирства серед військ РФ. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ розповів полонений російський технік. Його головним завданням було вивезення несправних боємашин РФ із української території.
Він здійснив декілька "ходок" із Криму в Херсонську та Миколаївську області і чудово бачив масштаби дезертирства.
"Багато хто втікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже. Навіть збройні сили проти. Нам погрожують 7 роками тюрми і це єдине, що тримає", - зізнається полонений окупант.
За його словами, навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальонно-тактичної розвідувальної групи, безсила: "Вони просто самоусунулися. Не дають конкретних завдань, просто про щось говорять в індивідуальному порядку".
Що більше таких "прозрінь" в головах окупантів – то ближчим є кінець війни.
А закінчиться вона перемогою України!