Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Українці Мелітополя прокльонами зустрічають бронепоїзд залізничних військ РФ. ВIДЕО

72 995125
У Мелітополі українці шлють прокльони окупантам, які завезли бронепотяг.

Про це на своєму Телеграм-каналі повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Читайте також: Біля Гуляйполя та Оріхова на Запоріжжі триває оборонна операція, - голова ОВА Старух

"Українці Мелітополя прокльонами зустрічають бронепоїзд залізничних військ РФ. Бронепоїзд прикриває будівництво нової залізничної гілки, яку окупанти спішно тягнуть для постачання військ із Криму. Російські війська намагаються закріпитися на півдні України, і під час маневреної фази війни збудувати оборону та розширити окуповану територію", - написав він.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • буков
    Бронепотяг ****, а де тачанки і червоні шаровари?
  • Michal Woronowsky
    Бронепоїзд??? Москалі, схоже, злетіли з котушок остаточно і безповоротно. Вочевидь, наступним маневром буде наступ кавалерії...
  • вставай
    Скоро в зведенні про втрати кацапів з"явиться бронепоїзд.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини