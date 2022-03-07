Українці Мелітополя прокльонами зустрічають бронепоїзд залізничних військ РФ. ВIДЕО

У Мелітополі українці шлють прокльони окупантам, які завезли бронепотяг.

Про це на своєму Телеграм-каналі повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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"Українці Мелітополя прокльонами зустрічають бронепоїзд залізничних військ РФ. Бронепоїзд прикриває будівництво нової залізничної гілки, яку окупанти спішно тягнуть для постачання військ із Криму. Російські війська намагаються закріпитися на півдні України, і під час маневреної фази війни збудувати оборону та розширити окуповану територію", - написав він.