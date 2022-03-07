Терористичне бомбардування Харкова 47-м авіаполком ВКС РФ: окупанти знищили 16-поверховий будинок. ВIДЕО

Вчора окупанти розбомбили шістнадцятиповерховий будинок у Харкові.

Відео у Фейсбуку виклав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Черговий шістнадцятиповерховий будинок знищено прямим попаданням бомби. Очевидно, що мета нальоту – зруйнувати житловий будинок та вбити харків'ян, щоб змусити залишити рідне місто. Російські льотчики не заслуговують на здачу в полон, це серійні вбивці і ставитися до них треба відповідно".