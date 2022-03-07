Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Терористичне бомбардування Харкова 47-м авіаполком ВКС РФ: окупанти знищили 16-поверховий будинок. ВIДЕО

34 81341
Вчора окупанти розбомбили шістнадцятиповерховий будинок у Харкові.

Відео у Фейсбуку виклав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Черговий шістнадцятиповерховий будинок знищено прямим попаданням бомби. Очевидно, що мета нальоту – зруйнувати житловий будинок та вбити харків'ян, щоб змусити залишити рідне місто. Російські льотчики не заслуговують на здачу в полон, це серійні вбивці і ставитися до них треба відповідно".

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Гыг с Вами
  • Hanka Panyanka
    люди не надо очеловечивать оккупантов, типо молодые им бы жить и жить, у них мамы-папы и пр... они достаточно взрослые, чтобы их отправили убивать и значит достаточно взрослые, чтобы отказаться от убийств и от участия в этой войне...
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Я думаю, що тих цапівських літунов падунов, уже достатньо для показань в Гаазі. А решту треба на землі після катапульти, різати на землі як свиней.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини