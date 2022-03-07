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Мешканці Донбасу палять прапори "ЛДНР" та піднімають українські. ВIДЕО

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У захоплених бойовиками районах Луганської та Донецької областей жителі почали збиратися на мітинги та знищувати прапори "ЛДНР". А замість них розміщувати українські.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише журналіст Денис Казанський.

Повідомляється, що на територіях, які ще недавно контролювалися Україною, а тепер захоплені бойовиками, почали вивішувати прапори псевдореспублік.

Однак місцеві жителі категорично проти. Вони виходять на мітинги та протести, знімають ці прапори та вішають українські. Також вони заявляють, що "звільняти" їх не потрібно вимагають окупантів забратися з їхньої землі.

Як зазначає Денис Казанський, ще у 2014 році в цих районах було багато проросійських громадян, які підтримували мітинги "русской весны".

Однак у 2022 році в цих районах практично не залишилося проросійських громадян. Вони за ці роки прекрасно розібралися, що таке Росія і Путін. Тому люди стали виходити на проукраїнські мітинги та піднімати українські прапори.

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Топ коментарі

  • Ярик Марченко [АГ]
    Дауннецк уже обосрался?? Каждое касапоподрбное существо от туда - за раССейским кораблём... Донецку скоро домой...
  • акаб акабіч
    в Крьіму кцпье пьітается квартирьі продавать
  • Тиамитоксам
    ........появилась возможность людям покинуть тьму и выйти на свет Божий......
    ......а предательской мрази свалить и сгинуть в мордоре.......
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