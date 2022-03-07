Проліт крилатих ракет окупантів над Васильковом і Білою Церквою. ВIДЕО
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На Київщині громадяни фіксують проліт російських крилатих ракет. Відповідні відео зняті у Василькові і Білій Церкві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Той випадок, коли слід було готувати ППО і власні ракети, але гарні дороги виявились важливішими.
Можно. Без проблем догонит и собьет. Проблема просто знать где пролетитьи заранее приготовить стингер - то есть охладить головку наведения - это секунд 30-40. В противном случае за это время она просто уйдет за горизонт.
Вона летить порівняно повільно - її можна збити й з ЗУ-23-2 або навіть кулемета, головне знати її маршрут...