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Проліт крилатих ракет окупантів над Васильковом і Білою Церквою. ВIДЕО

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На Київщині громадяни фіксують проліт російських крилатих ракет. Відповідні відео зняті у Василькові і Білій Церкві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Александр Карин
    Той випадок, коли слід було готувати ППО і власні ракети, але гарні дороги виявились важливішими.
  • Alvi Chanti
    Можно. Без проблем догонит и собьет. Проблема просто знать где пролетитьи заранее приготовить стингер - то есть охладить головку наведения - это секунд 30-40. В противном случае за это время она просто уйдет за горизонт.
  • Gyro
    Вона летить порівняно повільно - її можна збити й з ЗУ-23-2 або навіть кулемета, головне знати її маршрут...
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