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Війська РФ обстріляли дитсадок у Харкові. ВIДЕО

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Російські окупанти обстріляли дитячий садок №464 у Харкові.

Відео оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Янковенко Владислав
    А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
  • Юрій Яцуляк
    От така вона - денацифікація. Мабуть всі вихованці цього дитсадка - нацисти.(((
  • Larissa Kora 56c14f78
    ваньки без роду без племені, повиздихайте всі!
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