Війська РФ обстріляли дитсадок у Харкові. ВIДЕО
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Російські окупанти обстріляли дитячий садок №464 у Харкові.
Відео оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
Відео оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
От така вона - денацифікація. Мабуть всі вихованці цього дитсадка - нацисти.(((
ваньки без роду без племені, повиздихайте всі!