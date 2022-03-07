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Масовий мітинг за Україну відбувся у окупованому Мелітополі. ВIДЕО

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7 березня масовий мітинг за Україну відбувся у окупованому Мелітополі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише у телеграмі Третя сила.

"Сьогодні у м. Мелітополь.  Російські канали показують те, чого не існує. 

Що насправді відбувається у місті - більшість мешканці мітингують проти окупантів та допомагають одне одному у вирішенні побутових питань.

Але деякі місцеві готові чекати на те, що їм обіцяли окупанти.

А може то черга на російський корабель? Слава Нації!", - відзначається у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Jose Rodriguez Gacha
    молодці
  • Чертяка Вредная
    Господи, збережи тих людей!
  • Хроники Хаоса
    Полицаев (ОМОН) в плен не берите пожалуйста. Скоро ОМОН кончится и к вам на утилизацию повезут обычных полицаев. не берите из в плен. Сразу на месте кончайте. https://www.youtube.com/watch?v=EeUqbHo2oXE
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