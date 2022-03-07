Масовий мітинг за Україну відбувся у окупованому Мелітополі. ВIДЕО

7 березня масовий мітинг за Україну відбувся у окупованому Мелітополі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише у телеграмі Третя сила.

"Сьогодні у м. Мелітополь. Російські канали показують те, чого не існує.

Що насправді відбувається у місті - більшість мешканці мітингують проти окупантів та допомагають одне одному у вирішенні побутових питань.



Але деякі місцеві готові чекати на те, що їм обіцяли окупанти.



А може то черга на російський корабель? Слава Нації!", - відзначається у повідомленні.