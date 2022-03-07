Масовий мітинг за Україну відбувся у окупованому Мелітополі. ВIДЕО
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7 березня масовий мітинг за Україну відбувся у окупованому Мелітополі.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пише у телеграмі Третя сила.
"Сьогодні у м. Мелітополь. Російські канали показують те, чого не існує.
Що насправді відбувається у місті - більшість мешканці мітингують проти окупантів та допомагають одне одному у вирішенні побутових питань.
Але деякі місцеві готові чекати на те, що їм обіцяли окупанти.
А може то черга на російський корабель? Слава Нації!", - відзначається у повідомленні.