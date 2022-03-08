Строковиків та резервістів не відправлятимуть в Україну, - Путін. ВIДЕО
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Президент країни-агресора Володимир Путін звернувся до російських жінок та заявив, що не задіюватиме у війні проти України російських солдатів строкової служби та резервістів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Наголошу: у бойових діях не беруть участь і не братимуть участь солдати, які проходять строкову службу, і не буде проводитись додатковий призов резервістів із запасу. Поставлені завдання виконують лише професійні військові", - сказав Путін.