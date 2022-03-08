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Строковиків та резервістів не відправлятимуть в Україну, - Путін. ВIДЕО

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Президент країни-агресора Володимир Путін звернувся до російських жінок та заявив, що не задіюватиме у війні проти України російських солдатів строкової служби та резервістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Наголошу: у бойових діях не беруть участь і не братимуть участь солдати, які проходять строкову службу, і не буде проводитись додатковий призов резервістів із запасу. Поставлені завдання виконують лише професійні військові", - сказав Путін.

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Топ коментарі

  • Maksym Pyatygorskyy
    Конечно. Их заставляют контракт накануне вторжения подписать - какие же это срочники?
  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    А это означает, что будут отправлять
  • Sophia-Maria Duglass
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