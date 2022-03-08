"Ось, пацани, #баште їх", - гадяцька тероборона отримала NLAW. ВIДЕО
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Бійці територіальної оборони Гадяччини отримали ПТРК NLAW.
Як інформує Цензор.НЕТ відео передачі британських ПТРК опубліковано в соцмережах.
Як інформує Цензор.НЕТ відео передачі британських ПТРК опубліковано в соцмережах.
Всех просят не показывать такие вещи и где.Тероборона Гадяча видимо посрать выходила?Зачем снял и показал?Ну нафига?
Понты когда танки гореть будут.А так всё должно по вооружении быть скрыто.А теперь рашисты могут крылатыими работать по штабу теробороны Гадяча.Спасибо пацаны сами себе цели нарисовали.Чем меньше враг знает тем быстрее его раздолбаем.
Я тоже так подумал, нафига показывать где что, машину показали! Будет же охота за такими машинами, пострадают люди.