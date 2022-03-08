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"Ось, пацани, #баште їх", - гадяцька тероборона отримала NLAW. ВIДЕО

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Бійці територіальної оборони Гадяччини отримали ПТРК NLAW.

Як інформує Цензор.НЕТ відео передачі британських ПТРК опубліковано в соцмережах. 

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Топ коментарі

  • stels400
    Всех просят не показывать такие вещи и где.Тероборона Гадяча видимо посрать выходила?Зачем снял и показал?Ну нафига?
  • stels400
    Понты когда танки гореть будут.А так всё должно по вооружении быть скрыто.А теперь рашисты могут крылатыими работать по штабу теробороны Гадяча.Спасибо пацаны сами себе цели нарисовали.Чем меньше враг знает тем быстрее его раздолбаем.
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Я тоже так подумал, нафига показывать где что, машину показали! Будет же охота за такими машинами, пострадают люди.
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