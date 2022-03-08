Український Bayraktar знищує російський Бук. ВIДЕО
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7 березня українські військові знищили ворожу установку Бук за допомогою "Байрактару".
Як інформує Цензор.НЕТ, відео знищення БУКу оприлюднено в соцмережах.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео знищення БУКу оприлюднено в соцмережах.
Никогда бы не подумал, что меня будут успокаивать видео уничтоженных рашистов и их техники...
Гарне відео перед сном. Дякую
Вот меня интересует судьба бронепоезда. Сможет ли он скрытно доехать до Киев-Пассажирского? Смогут ли его по дороге обнаружить БПЛА ВСУ?
И это... пацаны, если будете его расхреначивать, то пожалуйста, поближе к металлобазе, оптимизируйте логистику. Красных армейцев в будённовках можно везти на ближайшие поля.