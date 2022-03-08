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Український Bayraktar знищує російський Бук. ВIДЕО

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7 березня українські військові знищили ворожу установку Бук за допомогою "Байрактару".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео знищення БУКу оприлюднено в соцмережах. 

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Топ коментарі

  • Кеша Лаврик
    Никогда бы не подумал, что меня будут успокаивать видео уничтоженных рашистов и их техники...
  • vadyan
    Гарне відео перед сном. Дякую
  • Urs
    Вот меня интересует судьба бронепоезда. Сможет ли он скрытно доехать до Киев-Пассажирского? Смогут ли его по дороге обнаружить БПЛА ВСУ?
    И это... пацаны, если будете его расхреначивать, то пожалуйста, поближе к металлобазе, оптимизируйте логистику. Красных армейцев в будённовках можно везти на ближайшие поля.
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