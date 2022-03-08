Російські окупанти скинули на Суми авіабомби: Є загиблі та постраждалі. ВIДЕО

Після 23 години 7 березня російські окупанти скинули авіабомби на Суми. Відомо, що є загиблі та травмовані.

Про це у Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Сумський район. ... Після 23 години на місто і район російські ворожі літаки скинули авіабомби. Потрапляння у житлові квартали міста Суми знищило і пошкодило будинки, постраждали люди. Є загиблі і травмовані, рятівники працюють на місцях.

Серед постраждалих - діти", - йдеться в повідомленні.

Також, додав Живицький, вдень бійці тероборони прийняли нерівний бій з ворогом. Четверо молодих хлопців загинули...

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