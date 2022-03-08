Новини Відео • Війна

Російські окупанти скинули на Суми авіабомби: Є загиблі та постраждалі. ВIДЕО

24 16715
Після 23 години 7 березня російські окупанти скинули авіабомби на Суми. Відомо, що є загиблі та травмовані.

Про це у Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Сумський район. ... Після 23 години на місто і район російські ворожі літаки скинули авіабомби. Потрапляння у житлові квартали міста Суми знищило і пошкодило будинки, постраждали люди. Є загиблі і травмовані, рятівники працюють на місцях.

Серед постраждалих - діти", - йдеться в повідомленні.

Також, додав Живицький, вдень бійці тероборони прийняли нерівний бій з ворогом. Четверо молодих хлопців загинули...

Дивіться: Російські окупанти обстріляли житлові будинки Охтирки. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Горіть у пеклі рашиссти!
    Полонених пілотів, артилеристи, ракетчиків більше не треба й НЕ БУДЕ !
  • Alex L cbc8e6bb
    В полон більше не треба, тількі офіцерів щоб покази давали.
  • ПравдаЛюбка
    .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини