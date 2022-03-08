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Машину вугілля висипали під посольством Росії у Польщі. ВIДЕО

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У Варшаві активісти висипали машину вугілля перед головними воротами посольства Росії у Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.

Акція мала на меті привернути увагу до російської агресії проти України та вимагати від Заходу відмовитися від купівлі вугілля та інших енергоносіїв з РФ.

Учасники акції під’їхали вантажівкою до головних воріт посольства і попри протести поліції вивантажили вугілля.

Інші активісти встромили у насип плакати польською і російською мовами з написом: "російське вугілля, йди нах@й".

На запитання поліцейського, навіщо вони це зробили, один з активістів заявив, що вони виконали замовлення з доставки за цією адресою і можуть надати квитанцію про виконану роботу.

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Топ коментарі

  • Slav Shuravesky
    Гавно гавном не впечатлить.
  • Микола Папізже
    якщо на вході буде гівно, тоді рузьке буде себе як дома почувати. Не треба їм таку послугу робити.
  • Sophia-Maria Duglass
    В Париже когда-то машину навоза высыпали перед Елисейским дворцом
    Вот бы перед каждым посольством раши в мире так сделать
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