"Якщо потрібно, ми зробимо більше". Джонсон, Трюдо та Рютте виступили з підтримкою України. ВIДЕО

Лідери Великої Британії, Канади та Нідерландів Борис Джонсон, Джастін Трюдо та Марк Рютте записали відео на підтримку України.

Як повідомляє Ліга, звернення опубліковано пресслужбою британського уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Це критичний момент і ми стоїмо разом з українцями перед агресією, яку вони терплять від рук військової машини Володимира Путіна", – сказав Джонсон.

Трюдо продовжив: "Ми єдині у протидії подальшій агресії Росії проти України, і ми говоримо про єдність, яку ми бачили зі 141 країною, яка засуджує в ООН ці незаконні дії".

"І ми також тісно співпрацюємо, щоб координувати гуманітарну допомогу, оборонну військову підтримку і, звичайно, дуже сильний пакет санкцій. І якщо потрібно ще, ми зробимо більше", – запевнив Рютте.

Джонсон резюмував звернення, заявивши, що країни єдині у думках. Вони вірять, що Україна має бути вільною, незалежною та суверенною нацією. "Ми з Україною", – зазначив британський прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден, Шольц, Макрон та Джонсон підтвердили рішучість підвищувати втрати Росії за вторгнення в Україну