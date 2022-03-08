"Якщо потрібно, ми зробимо більше". Джонсон, Трюдо та Рютте виступили з підтримкою України. ВIДЕО
Як повідомляє Ліга, звернення опубліковано пресслужбою британського уряду, передає Цензор.НЕТ.
"Це критичний момент і ми стоїмо разом з українцями перед агресією, яку вони терплять від рук військової машини Володимира Путіна", – сказав Джонсон.
Трюдо продовжив: "Ми єдині у протидії подальшій агресії Росії проти України, і ми говоримо про єдність, яку ми бачили зі 141 країною, яка засуджує в ООН ці незаконні дії".
"І ми також тісно співпрацюємо, щоб координувати гуманітарну допомогу, оборонну військову підтримку і, звичайно, дуже сильний пакет санкцій. І якщо потрібно ще, ми зробимо більше", – запевнив Рютте.
Джонсон резюмував звернення, заявивши, що країни єдині у думках. Вони вірять, що Україна має бути вільною, незалежною та суверенною нацією. "Ми з Україною", – зазначив британський прем'єр.