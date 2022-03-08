Затримано 8 українців-дезертирів, які намагалися втекти до Молдови. Серед них син та внук співачки Ротару, - Бутусов. ВIДЕО

Вісім громадян України затримано під час спроби нелегально перейти кордон із Молдовою.

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Серед них – син співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко, 1970 року народження, та онук співачки Анатолій Євдокименко 1994 року народження. Отак виглядають дезертири. Взагалі, я думаю, парламент має ухвалити закон про позбавлення громадянства України за дезертирство та незаконне залишення держави під час війни", - зауважив журналіст.