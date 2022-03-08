"Ми прийдемо і вас розвалимо! Підкріплення вже у Миколаєві", - Кім попередив росіян. ВIДЕО

Голова Миколаївської ОДА розказав, що 8 березня 1943 року розпочалось звільнення Миколаївщини і попередив сучасних окупантів про скорий наступ ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на телеграм канал Віталія Кіма.

Так, очільник Миколаївської ОДА надав короткий екскурс в історію визволення Миколаївщини у 1943.

"8 березня 1943 року, саме у цю дату розпочалось звільнення конкретно Миколаївської області. І перший населений пункт, який був звільнений - це Новий Буг".

Віталій Кім закликав земляків виправдовувати історію. Окрім цього він зазначив, що у місто Миколаїв прийшло підкріплення Збройних сил із технікою і сили готуються до наступу на російські війська.

"Ми готуємо наступ. Ми чесні, ми попереджаємо – ми прийдемо і вас розвалимо. Тож чекайте, я скоро до вас прийду. І звільнятимемо Миколаївщину саме з 8 березня", - підкреслив Віталій Кім.

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