Якщо світ буде осторонь – він втратить себе, - звернення Зеленського щодо перебігу бойових дій. ВIДЕО

Україна бореться з окупантами вже 13 день, знищуючи їх усюди.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо світ буде осторонь – він втратить себе. Назавжди. Бо є безумовні цінності. Для всіх однакові. Передусім це життя. Право на життя для кожного. Саме те, за що ми боремось в Україні. Саме те, чого нас хочуть позбавити ці слабкі окупанти. Саме те, що повинен захистити світ", - зазначив Зеленський.

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