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Якщо світ буде осторонь – він втратить себе, - звернення Зеленського щодо перебігу бойових дій. ВIДЕО

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Україна бореться з окупантами вже 13 день, знищуючи їх усюди.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо світ буде осторонь – він втратить себе. Назавжди. Бо є безумовні цінності. Для всіх однакові. Передусім це життя. Право на життя для кожного. Саме те, за що ми боремось в Україні. Саме те, чого нас хочуть позбавити ці слабкі окупанти. Саме те, що повинен захистити світ", - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Щоб світ не був осторонь, громадяни цивілізованого світу мають бути поінформовані про злочини окупанта расєї в Україні.

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    Борислав Береза:

    1045 іноземних журналістів не можуть акредитуватися та приїхати в Україну, щоб висвітлити війну РФ .
    Їх документи застргяли у СБУ.
    Висвітлення потрібно нам як і зброя, а СБУ блокує.

    Заявки були подані 10 діб тому, а всі на паузі в СБУ.
    Хто блокує та чому?
  • Владислав Васильченко
    Украинский народ это сила и Мы победим кремлевского зверя!
  • Green sheet
    Так ты же сам каждый день рассказываешь что готов на компромисы с окупантами и даже готов рассмотреть компромисный статус окупированных территорий. Кто такому захочет помогать?
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