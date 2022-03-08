"Мам, мы тут не миротворцы, мы тут оккупанты! Мы людей убиваем! Мы фашисты!", - допит російського військового. ВIДЕО
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З'явилося відео допиту російського окупанта, який потрапив у полон під Миколаєвом.
Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своєму Youtube-каналі.
Приголомшливий допит та діалог із матір'ю затриманого російського терориста Івана Темного, військовослужбовця 126-ї бригади берегової оборони.
На камеру він говорить матері, що "ми не миротворці, як говорили, а окупанти - людей вбивали мирних".
Матір йому відказує: "Синочок, ти ж не винний. Протестуй, ми ж не винні. Вони ж розуміють, що ви звичайні солдати. Скажи, що ти пішов в армію, бо тобі не було за що дитину годувати".
Окупант попросив матір звертатися до російської влади, щоб забрали його. Сказав, що з його частини живими лишилися близько 15-20 осіб.