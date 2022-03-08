Окупанти на Сумщині покидали свою техніку, тікаючи від ЗСУ. ВIДЕО (виправлено)
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У Сумській області після бою російські окупанти покидали свою техніку.
Відповідне відео поширили в мережі, інформує УНІАН, передає Цензор.НЕТ.
"Ну, що, хлопці, якось так. Після нашого бою ця п#дараcня почала кидати танки і зй#бувати. Якось так. Хлопці - молодці. Слава Миргороду, слава Україні!" - сказав чоловік за кадром.
Зазначимо, що слова про Миргород, вірогідно, означають, що захисник України є родом з цього міста на Полтавщині, а не що там ведуться бої.