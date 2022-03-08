Окупанти на Сумщині покидали свою техніку, тікаючи від ЗСУ. ВIДЕО (виправлено)

У Сумській області після бою російські окупанти покидали свою техніку.

Відповідне відео поширили в мережі, інформує УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Ну, що, хлопці, якось так. Після нашого бою ця п#дараcня почала кидати танки і зй#бувати. Якось так. Хлопці - молодці. Слава Миргороду, слава Україні!" - сказав чоловік за кадром.

Зазначимо, що слова про Миргород, вірогідно, означають, що захисник України є родом з цього міста на Полтавщині, а не що там ведуться бої.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 128-ї бригади за допомогою "Байрактара" знищили три російські танки Т-80. ФОТО