Світ облетіло відео з самотнім українським хлопчиком-біженцем на кордоні. ВIДЕО

Мережу зворушив ролик із українським хлопчиком, який плаче, йдучи біля кордону на тлі решти людей, які стали вимушеними біженцями через розпочату РФ війну. Про його батьків нічого не відомо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це відео облетіло більшість світових телеканалів.

На кордоні з Польщею у пункті пропуску Медика хлопчик років п’яти – наляканий і втомлений. Він тепло одягнений, в руках тримає тільки пакет з іграшкою й щось солодке. Дитина йде вперед і плаче, згодом зупиняється, дивиться спершу під ноги, а потім перед собою. На цьому кадри обриваються.

Про батьків хлопчика чи супроводжуючих нічого не відомо.