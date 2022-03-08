"Російські солдати можуть повернутись у частини, а можуть частинами", - воїни 30-ї ОМБр знищили черговий ворожий БТР. ВIДЕО

Військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожу БТР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Російські солдати можуть повернутись у частини, а можуть частинами. Військові кажуть, що це вже їх лінгвістичний вибір! Сьогодні зранку, екіпажі ворожого танка та БТР зробили свій вибір і протитанкісти бригади охоче їм у цьому допомогли. Вони більше не зможуть вести вогонь по українських позиціях! Смерть окупантам!", - йдеться у повідомленні бригади.

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