У Бериславі і Нижніх Сірогозах на Херсонщині жителі протестували проти російської окупації. ФОТО

У Херсонській області тривають акції протесту проти російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У Бериславі на центральній площі - мітинг під загальним закликом "Берислав - це Україна". Зібралися люди із прапорами та саморобними плакатами. Учасники акції поклали квіти біля постаменту з державним прапором.

"Співали гімн. Містяни скандували, що Берислав - це Україна, лунали заклики щодо російського корабля та російських солдат та напрямку, куди їм треба йти", - повідомив керівник обласної організації КВУ Дементій Білий.

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Наступного разу бериславці збираються 11 березня. У цей день традиційно визначається день визволення міста від фашистських загарбників. Й люди вимагатимуть, щоб російські фашисти забиралися з України геть, зазначається у повідомленні.

Як інформують у соцмережах, акція протесту відбувається у Нижніх Сірогозах.

Акції протесту проти російської окупації відбулися також у Олешках, Голій Пристані, Херсоні.

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