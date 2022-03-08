Окупанти обстріляли автобус із біженцями, що виїжджали з Макарова. ВIДЕО

Російські окупанти обстріляли автобус із біженцями з Макарова Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написав мер Житомира Сергій Сухомлин.

Він зазначив: "Автобус із біженцями з Макарова зазнав обстрілів. Люди йшли 4 кілометри під артобстрілами з дітьми на руках!!!

У Житомирі вони зупинилися біля кафе просто набрати води та сходити в туалет. У транспорті, яким вони їхали, вибиті вікна.

В кафе їх нагодували та забезпечили водою. Ми пересадили їх у інші автобуси та відправили далі на Захід".