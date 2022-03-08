Новини Відео

Мер Чернігова Атрошенко звернувся до жителів Західної України: Допоможіть затримати ворожу навалу, і тоді вони не прийдуть до вас. ВIДЕО

30 89673
Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до чоловіків - жителів центральних і західних областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Новий Чернигів.

Атрошенко звернувся українців із західних і центральних областей із закликом взяти зброю і стати пліч-о-пліч з бійцями Чернігова, Сум, Харкова і "довести героїзм воїнів УПА, об'єднати таким чином Україну і затримати ворожу навалу в наших містах".

"Хай вони залишаться у нашій землі - тут! І тоді вони не прийдуть до вас. Слава Україні!" - наголосив мер Чернігова.

Також читайте: Мер Чернігова Атрошенко виплатив винагороду за вбитих та полонених окупантів. ФОТО

Топ коментарі

  • Lopik Kocur
    Всі це прекрасно розуміють, на заході воєнкомати працюють по повній, просто очевидно що на другий день ніхто мобілізованого не кине в бій. Є таки затримка в 2-3 тижні між мобілізацією і готовністю
  • Rostyslav Komarnytsky
    Розкажу одну "таємницю". Під Черніговом вюють військові не лише з Чернігівської області. Труни приходять і у Львівську область. Зокрема танкіст-герой Сапіло саме звідси. І ще. По Львівській області тиняються здорові плечисті молоді "біженці" з району бойових дій у східних областях і шукають можливості чкурнути за кордон. Ставати на облік у військкомат не збираються. Тому Атрощенку краще робити свою роботу.
  • Олексій Панкратов
    Не зовсім зрозуміло, чому їх хтось мусить просити? І що це знов за ******* поділ держави на якийсь захід і схід? Що, бляха, за "мешканці західної України"? Е українці. Крапка. Не західні, не східні, не центральні. ЄДИНІ.

    Пора з цим мером СБУ провести бесіду.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини