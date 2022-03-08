Мер Чернігова Атрошенко звернувся до жителів Західної України: Допоможіть затримати ворожу навалу, і тоді вони не прийдуть до вас. ВIДЕО

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до чоловіків - жителів центральних і західних областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Новий Чернигів.

Атрошенко звернувся українців із західних і центральних областей із закликом взяти зброю і стати пліч-о-пліч з бійцями Чернігова, Сум, Харкова і "довести героїзм воїнів УПА, об'єднати таким чином Україну і затримати ворожу навалу в наших містах".

"Хай вони залишаться у нашій землі - тут! І тоді вони не прийдуть до вас. Слава Україні!" - наголосив мер Чернігова.

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