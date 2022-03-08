Літаки бомблять українські міста некерованими авіабомбами вільного падіння, - збитий окупант Красноярцев. ВIДЕО

5 березня над територією України було збито ворожий літак Су-34, який виконував бомбардування житлових кварталів міста Чернігів. Екіпаж встиг катапультуватися. Штурман ворожого літака загинув. Льотчика було взято в полон.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє ГУР Міноборони.

"Це Олександр Красноярцев, майор, льотчик 1-го класу, начальник повітряної, вогневої та тактичної підготовки 2-го змішаного авіаполку 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ (аеродром "Шагол", м. Челябінськ).

Красноярцев дав свідчення, що російським військовим командуванням свідомо віддаються накази про бомбові удари по об’єктах мирної інфраструктури та житлових кварталах українських міст. При цьому, для ударів використовується не високоточна зброя, як стверджують воєначальники та пропагандисти окупантів, а некеровані авіабомби вільного падіння (не високоточні) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500. Це призводить до значних втрат серед мирного населення та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. Такі бомбардування – черговий очевидний злочин проти людяності армії окупанта.

Всі отримані матеріали та свідчення опрацьовуються українськими слідчими органами. Ці матеріали буде передано в Гаазький трибунал з розслідування військових злочинів та злочинів проти людяності.

Олександр Красноярцев звернувся до російських військових пілотів із закликом припинити бомбардування українського мирного населення та цивільних об’єктів", - відзначається у повідомленні.