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Сили тероборони отримали на озброєння легкі реактивні гранатомети Instalaza C90. ВIДЕО

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Сили територіальної оборони України отримали на озброєння легкі реактивні гранатомети Instalaza C90.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Специально для "русских освободителей"! Дивися, що є в тероборони! Тепер прикіньте, що є у ЗСУ. Вам п...зда, орки!": територіальна оборона України отримала на озброєння легкі реактивні гранатомети Instalaza C90

Іспанський реактивний протитанковий гранатомет Instalaza C90 є найлегшою системою піхотної зброї у своєму класі. Дальність прстрілу - 500 м.

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Российские оккупанты, запомните – вас будут стрелять из каждого окна. Сдавайтесь, выбора у вас уже нет!", - йдеться в описі відео.

Топ коментарі

  • olele
    🔥В России сожгли военкомат, чтобы избежать призыва на войну в Украину.

    В Луховицах Московской области сторонник антипутинской оппозиции раскрасил ворота местного военкомата в цвета Государственного Флага Украины и написал: "Я не пойду убивать братьев". После чего он перелез через забор и забросил в окна здания коктейли Молотова, что вызвало пожар.

    Таким образом молодой человек попытался уничтожить архив с личными данными резервистов-призывников, которых могут послать на войну в Украину.

    Россиянин пояснил, что он не намерен выполнять преступные приказы и надеется, что предотвратил неоправданное кровопролитие среди своих одноклассников и друзей. Он также призвал сограждан совершать такие же активные и радикальные действия, поскольку уличные протесты не приносят желаемого результата.

    https://www.youtube.com/watch?v=5FJRFAYDpdA


    https://t.me/charter97_org/65602
  • Папєрєднік
    Оркам pizzda!
  • Muni
    Хєрасє, весит 5 кг, тандем, 500 мм бронепробитие. Точно оркам п...а! 👍
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