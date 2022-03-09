Сили тероборони отримали на озброєння легкі реактивні гранатомети Instalaza C90. ВIДЕО
26 88523
Сили територіальної оборони України отримали на озброєння легкі реактивні гранатомети Instalaza C90.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Специально для "русских освободителей"! Дивися, що є в тероборони! Тепер прикіньте, що є у ЗСУ. Вам п...зда, орки!": територіальна оборона України отримала на озброєння легкі реактивні гранатомети Instalaza C90
Іспанський реактивний протитанковий гранатомет Instalaza C90 є найлегшою системою піхотної зброї у своєму класі. Дальність прстрілу - 500 м.
Российские оккупанты, запомните – вас будут стрелять из каждого окна. Сдавайтесь, выбора у вас уже нет!", - йдеться в описі відео.