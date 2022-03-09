В Чернігові "зеленого коридору" сьогодні не буде, - голова ОДА Чаус. ВIДЕО

Чернігів не організовуватиме зелений коридор у середу, 9 березня.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ми обговорювали питання зеленого коридору, але з огляду на обставини і те, що точаться зараз на київській трасі в кількох місцях бої з противником, де противник отримує від наших Збройних сил, було прийнято рішення сьогодні зелений коридор не робити", - сказав Чаус.

Він додав, що хтось може і хоче, однією-двома машинами виїжджають.

"Централізована евакуація буде тоді, коли військові підтвердять нам таку нагоду. На сьогодні цієї можливості немає", - зазначив Чаус.