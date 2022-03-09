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"Друга армія світу, #банутися! Стволи, с#ка, брудні, одне колесо таке, друге інше": українські воїни показали військову техніку російських окупантів. ВIДЕО

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Українські військові показали в якому жахливому стані перебуває військова техніка армії РФ. Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Відповідне відео з захопленною технікою російських окупантів опублікували в інтернеті, передає Цензор.НЕТ.

"Друга армія світу. Вони навіть букву Z неправильно написали. Свинособаки неграмотні", - йдеться у описі відео.

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Топ коментарі

  • Al Kw
    Відразу відчувається українська хазяйнуватість )) Який фантастичний народ!
    Слава Україні! Дорогу майбутньому України!
  • Никита 1fb2dec3
    БОМЖ-армия мира)
  • Максим Пушкар
    Цим дебілам дали найскладніші задачу. Написати букву Z
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