"Друга армія світу, #банутися! Стволи, с#ка, брудні, одне колесо таке, друге інше": українські воїни показали військову техніку російських окупантів. ВIДЕО

Українські військові показали в якому жахливому стані перебуває військова техніка армії РФ. Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Відповідне відео з захопленною технікою російських окупантів опублікували в інтернеті, передає Цензор.НЕТ.

"Друга армія світу. Вони навіть букву Z неправильно написали. Свинособаки неграмотні", - йдеться у описі відео.

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