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"Танкісти навіть не встигли зрозуміти, що сталося", - Javelin знищив техніку окупантів на Харківщині. ВIДЕО

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"Танкісти навіть не встигли зрозуміти, що сталося", - Javelin знищив техніку окупантів на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині Javelin захисників України вразив російський танк із відстані 2 км.

Відповідне відео з'явилося в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківська область. Javelin в даному випадку вразив ціль з відстані близько 2 км. Танкісти навіть не встигають зрозуміти, що сталося. Welcome to hell, сволота! Вашого похорону вдома не буде! Ви залишитеся в Україні у вигляді летючих вугільців та білого попелу!", - пише автор опублікованого відео. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військовослужбовці відбили напад ворожої ДРГ, яка атакувала блокпост у Харківській області

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    « друга армия світу»😀😀😀
  • Slava Holt
    Стал людоедом, полюбил московский паштет, особенно свежий. Прости Господи.
  • olele
    Г. Нарбут з нами!..
    (******* інтерпрете)

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