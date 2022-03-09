"Просто Апокаліпсис якийсь", - Харків після обстрілів російських агресорів. ВIДЕО

Мешканці Харкова зняли на відео наслідки обстрілів, якими росіяни накрили місто в понеділок, 7 березн

Відео опубліковане в телеграм-каналі Харьков LIVE, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Отак нас примушують до миру, отака спецоперація Путіна на Донбасі. Розбомблено Харків, в якому з часів Другої світової не було війни", - каже чоловік.

Він закликав максимально розповсюджувати відео та привертати увагу до звірств окупантів.